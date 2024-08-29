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Лидер французской партии "Патриоты" призвал Дурова бежать из Франции

"Пусть Павел Дуров даст большое интервью, чтобы <.> уничтожить его [Макрона], а затем пусть он спасается!" Об этом в среду, 28 августа, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо написал в своей соцсети X.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Провокатор? Бежать из Франции? Ассанджана вспомните, как он в дип.миссии торчал!
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