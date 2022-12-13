После аварии на подстанции «Рязаньэнерго» Елена Сорокина поручила проработать более оперативное оповещение населения

В мэрии Рязани 12 декабря прошло еженедельное рабочее совещание. На повестке – вопросы энергоснабжения улиц в Октябрьском районе, ликвидация последствий частичного обрушения дома на улице Пушкина и уборка территорий города в период непогоды.