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После аварии на подстанции «Рязаньэнерго» Елена Сорокина поручила проработать более оперативное оповещение населения

После аварии на подстанции «Рязаньэнерго» Елена Сорокина поручила проработать более оперативное оповещение населения

В мэрии Рязани 12 декабря прошло еженедельное рабочее совещание. На повестке – вопросы энергоснабжения улиц в Октябрьском районе, ликвидация последствий частичного обрушения дома на улице Пушкина и уборка территорий города в период непогоды.

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