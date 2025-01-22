Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Самаре толпа мигрантов избила местного жителя в холле общежития.
Нападением мигранта на русского депутата занялся Следком. Матвеев заявил о странных формулировках
Комментарии
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Андрей Павлов
Тут возможны только два варианта: либо Гарант наш заодно с теми, кто мигрантов кишлаками (даже после "Крокуса") завозит, раздает паспорта и квартиры, либо созданная им вертикаль власти стала самодостаточна и ему руки выкручивает, и он уже ничего сделать не может, а то вдруг грибочками отравится. И то, и другое для страны плохо. Кто видит другие варианты, подскажите, буду рад ошибиться.
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7 час.
Вячеслав Денисов
Наш "гарант" гарантирует живоглотам с деньгами беспроблемную наживу за счёт народа страны! Ничего более!
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. полицаи! это про вас.
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3 час.
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