В Госдуме предложили наказывать россиян за недопуск в квартиру газовщиков Над соответствующим законопроектом начнут работать в этом году В России захотели ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков, пишут "Известия".
В Госдуме предложили наказывать россиян за недопуск в квартиру газовщиков Над соответствующим законопроектом начнут работать в этом году В России захотели ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков, пишут "Известия".
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