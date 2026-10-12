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Тульские новости

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Суворовского предпринимателя предупредили за 4,6 тысячи непогашенных ветдокументов

Суворовского предпринимателя предупредили за 4,6 тысячи непогашенных ветдокументов

Предприниматель из Суворова не погасил 4 678 электронных ветеринарных документов за 2025-2026 годы, нарушение выявили в системе «Меркурий».

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