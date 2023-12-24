Вот как кардинально брекеты меняют улыбку и жизнь

Кому-то повезло и от природы досталась красивая улыбка, а у кого-то зубы торчат в разные стороны, как доски старого забора… К счастью, современная стоматология может все поправить, выровнять кривые зубы, поменять прикус, а заодно вернуть уверенность в себе.
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