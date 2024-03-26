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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС о мечте в отношении сборной России: «Чтобы играла в официальных матчах. От нас это тоже зависит»

– У вас получилось организовать прекрасное событие – матч с Сербией. Есть ли мечта сделать более глобальное событие в отношении сборной России? – Чтобы сборная России играла в официальных матчах.

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