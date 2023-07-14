Большинство петербуржцы считают, что депутат пора переехать на отечественные авто

Neva.TodayПолитикаПодписатьсяБольшинство петербуржцы считают, что депутат пора переехать на отечественные автоВ Санкт-Петербурге больше 70% жителей поддержали предложение о смене иномарок депутатов на отечественные авто.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМихаил ВасильевАвтор, не ПЕРЕЕХАТЬ, а ПЕРЕСЕСТЬ!Ответить19 час.ссашаКакой то бараний текст...тогда "грамотнее" написать "...дЭпутат должнА пЭрЭэхать.."..., вот тебе и "...вставай страна огромная..."!Ответить14 час.
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