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Большинство петербуржцы считают, что депутат пора переехать на отечественные авто

Большинство петербуржцы считают, что депутат пора переехать на отечественные авто

В Санкт-Петербурге больше 70% жителей поддержали предложение о смене иномарок депутатов на отечественные авто.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Автор, не ПЕРЕЕХАТЬ, а ПЕРЕСЕСТЬ!
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19 час.
с
саша
Какой то бараний текст...тогда &quot;грамотнее&quot; написать &quot;...дЭпутат должнА пЭрЭэхать..&quot;..., вот тебе и &quot;...вставай страна огромная...&quot;!
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