«Только в объезд». Проезд в популярном месте во Владивостоке будет ограничен

По улице Магнитогорской во Владивостоке начинаются ремонтные работы, сообщает PRIMPRESS. Они будут проходить с 5 по 20 октября, что повлечет за собой ограничение движения и парковки транспортных средств по улице Магнитогорской от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока до пересечения с ул.