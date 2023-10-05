«Только в объезд». Проезд в популярном месте во Владивостоке будет ограничен

По улице Магнитогорской во Владивостоке начинаются ремонтные работы, сообщает PRIMPRESS. Они будут проходить с 5 по 20 октября, что повлечет за собой ограничение движения и парковки транспортных средств по улице Магнитогорской от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока до пересечения с ул.
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