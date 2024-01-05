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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин, Кучеров и Капризов приглашены на Матч звезд НХЛ. От «Вашингтона» лига выбрала Уилсона, а не Овечкина

Звездный уик-энд пройдет во Торонто с 1 по 3 февраля. НХЛ выбрала по одному игроку от каждой из 32 команд.

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