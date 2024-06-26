Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Бастионов» Тихоокеанского флота отработали удары по кораблям

Расчеты «Бастионов» Тихоокеанского флота отработали удары по кораблям

На Камчатке и островах Курильской гряды расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России в рамках двусторонних учений группировок сил отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника.

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