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Царьград

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Опубликованы фото пожаров в Киеве, где ночью атаковали завод «Антонов»

Опубликованы фото пожаров в Киеве, где ночью атаковали завод «Антонов»

После удара русских дронов по Киеву полыхает завод «Антонов», фотографии пожара попали в Интернет.Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал фото последствий атаки промышленную зону в Святошинском районе Киева, где расположен завод «Антонов».

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЦЫ👍😎😎Так держать👍👍🙏
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16 час.
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