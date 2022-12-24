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В МО РФ назвали ключевых фигурантов военно-биологической программы США на Украине

В МО РФ назвали ключевых фигурантов военно-биологической программы США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в распоряжении Министерства обороны России оказались некоторые имена высокопоставленных участников военно-биологических проектов США на Украине.

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