Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в распоряжении Министерства обороны России оказались некоторые имена высокопоставленных участников военно-биологических проектов США на Украине.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в распоряжении Министерства обороны России оказались некоторые имена высокопоставленных участников военно-биологических проектов США на Украине.
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