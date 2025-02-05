В Госдуме создают закон о помещениях для кормления детей на рабочем месте

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая выступила с инициативой о том, чтобы обязать работодателей оборудовать специальные помещения для кормления детей в возрасте до полутора лет прямо на рабочих местах.
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