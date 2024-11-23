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Царьград

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За что политика Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

За что политика Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

По данным тг-канала BAZA, глава псковского "Яблока" был задержан после прилета из Москвы.Утром 23 ноября главу псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Опять картавые и носатые в деле.....
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17 час.

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