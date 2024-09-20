После массового подрыва пейджеров, катастрофа вертолёта Раиси заиграла новыми гранями

В сети распространяют фото погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси с "пейджером Моссада". Теперь информация с отверстиями в обшивке вертолета не выглядит такой уж фантастической? И потом, такой же мог быть не только у любого из пассажиров, но и на поясе у пилота! Вряд ли пилот, получив в полёте внезапное тяжёлое ранение мог успеть передать управление, тем более, что остальные члены экипажа могли быть подорваны одновременно с ним.
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