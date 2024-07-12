МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Горшков
    Бог  вам в помощь. Бог против насилия,но думаю он не против источники насилия уничтожить,во благо спасения человечест..."Путин должен зна...
  • vitaly yanushkevich
    Тем, кто признал что это нормально, нужно дать отведать этих резиновых палок и побольше, и так пару месяцев, может то...Били детей резино...
  • Невидимка Невидимка
    Галушка сиди в хохляндии и не отсвечивай, в России ты ни кому не нужна.Сколько стоит чес...

"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

"У нас в республике такое везде": Жители Нальчика объяснили, почему "избранные" не встали во время гимна

Фото: Коллаж ИА Новороссия Муж одной женщины, которая не встала во время гимна в школе города Нальчик, сообщил, что у них такое не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Халилов малограмотный и неотёсанный баран, надо лишить его строительную компанию лицензии, тогда он сразу поймёт, что надо говорить и делать, чтобы не возникали такие вопросы!👍👈
Ответить
1 д.
Александр Корякин
Это у них национальное: нагадить, а потом выкручиваться как уж? Вот уж действительно - национальное &quot;достоинство&quot;.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх