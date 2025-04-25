«Мне и хотелось прийти, и не хотелось — я боялся»: Давид Саникидзе выиграл шоу «Голос» с третьего раза, разрыдавшись в прямом эфире

В преддверии Первомая тринадцатый сезон шоу «Голос» решили зафиналить. И 25 апреля в финальном выпуске вокального проекта схлестнулись восемь самых сильных артистов — Дзамболат Дулаев (Владикавказ) и Енатан Тащан (Севастополь) от команды Антона Беляева, Валерий Рагулин (Майкоп) и Илья Алтухов … .