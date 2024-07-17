В МИД рассказали о непубличных сигналах Киева по предложениям Путина

Глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва не получала ни с Запада, ни из Киева непубличных сигналов по мирной инициативе президента РФ Владимира Путина.
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