Политика как он...
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Политика как она есть

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В МИД рассказали о непубличных сигналах Киева по предложениям Путина

В МИД рассказали о непубличных сигналах Киева по предложениям Путина

Глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва не получала ни с Запада, ни из Киева непубличных сигналов по мирной инициативе президента РФ Владимира Путина.

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