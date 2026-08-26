Суд заслушал эксперта в споре о правах на фонограммы группы "Руки Вверх!"

26 августа в Арбитражном суде Москвы состоялось очередное заседание по иску Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта «Руки Вверх!», к музыкальному лейблу «Джем», с требованием признать их права на песни из альбома «Сделай погромче!».