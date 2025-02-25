Сколько стоит подавить рвотный рефлекс? Самые тошнотворные испытания из телешоу «Фактор страха»

Глядя на некоторые современные реалити-шоу, невольно закрадывается мысль о том, что со времен гладиаторских боев в мире не слишком многое изменилось, и единственным безотказным и проверенным способом завоевать заветные рейтинги и любовь телезрителей остается старое доброе «Дайте народу больше мяса!».