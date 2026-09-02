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Царьград

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Москва предупредила Гаагу об ответе на меры после инцидента с БПЛА

Москва предупредила Гаагу об ответе на меры после инцидента с БПЛА

Российское посольство в Гааге 2 сентября предупредило Нидерланды о последствиях враждебных мер в ответ на обвинения из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге.

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