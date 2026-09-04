Гидрометцентр прогнозирует в Москве в пятницу до 22 градусов тепла

В пятницу в Москве ожидается переменная облачность и температура до 22°C. Ночью температура может опуститься до 12°C.
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