Система заработала: семью таджиков выдворяют за безобразное поведение детей

Вадим Белецкий Сомнительно всё это - потому как, все менты поголовно от "беззубых чурок", кажется, "кормятся", и то, что какую-то одну семейку показательно, может быть и выдворят, это совсем не является сигналом, что такая нужная для нашего общества система заработала!

Андрей Павлов Показуха. Такие вещи должны делаться на автомате, мимоходом. А для этого нужен ЗАКОН, где однозначно описан процесс. Пока его нет, это все конфетка, вброшенная в массы в честь выборов.