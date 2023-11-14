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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Система заработала: семью таджиков выдворяют за безобразное поведение детей

Система заработала: семью таджиков выдворяют за безобразное поведение детей

# Чернильница   Друзья, тут произошло событие которое прямо надо сделать красным днём календаря, по крайней мере своего личного.

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Комментарии
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Вадим Белецкий
Сомнительно всё это - потому как, все менты поголовно от &quot;беззубых чурок&quot;, кажется, &quot;кормятся&quot;, и то, что какую-то одну семейку показательно, может быть и выдворят, это совсем не является сигналом, что такая нужная для нашего общества система заработала!
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10 час.
Андрей Павлов
Показуха. Такие вещи должны делаться на автомате, мимоходом. А для этого нужен ЗАКОН, где однозначно описан процесс. Пока его нет,  это все конфетка, вброшенная в массы в честь выборов.
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9 час.
Юрий Селиванов
Если это новость не очередной фейк то считаю день прошёл не напрасно. Но одиночный эпизод, - &quot;система все же начинает работать в нужном направлении - правильная депортация&quot;, нельзя назвать системой. Не забывайте, ишаков в России, целые аулы - миллионы! Вот когда их будут вывозить сотнями тысяч лишая гражданства, тогда это будет система.
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1 час.

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