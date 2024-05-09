Как выглядел бизнес-класс швейцарской авиакомпании в 60-е

Швейцарская авиакомпания Swissair опубликовала фото из своих архивов 60-х годов. Пассажиры в те времена летали как короли: наслаждаясь личным пространством, уплетая вкусную еду, попивая коктейли под сигаретку прямо в кресле.
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