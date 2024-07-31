Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    Как только залетел с третьей страны - считать актом агрессии, сразу по месту вылета искандеры направитьВоенный эксперт Н...
  • Дмитрий Гурин
    Учебник по толерантности и уважению к людям всегда со мной. Не частые уроки проходили на отлично хотя по кряхтениям в...В Подмосковье миг...
  • Дмитрий Гурин
    Валила бы ты Азалия из этого гадюшника. Мордочку и на других соревнованиях этому нечто ....... пощупать успеешь...Российская боксер...

Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке - единственный путь к миру

Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке - единственный путь к миру

Полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к шаткому миру в регионе. Такое предположение в своем англоязычном Telegram-канале сделал председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх