Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке - единственный путь к миру

Полномасштабная война на Ближнем Востоке является единственным путем к шаткому миру в регионе. Такое предположение в своем англоязычном Telegram-канале сделал председатель партии "Единая Россия" и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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