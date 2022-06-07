Мировое обозрение

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В столице Украины создали десерт в честь премьер-министра Великобритании

В столице Украины создали десерт в честь премьер-министра Великобритании

В Киеве теперь можно съесть Бориса «Джонсонюка» Сотрудники киевского кафе «Завертайло» приготовили десерт, «созданный на основе английского яблочного пирога и очаровательной прически нашего любимца» – премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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