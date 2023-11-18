ВСУ за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Вооруженные силы Украины за 15 минут трижды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).