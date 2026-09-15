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Nike Air Force 1 GORE-TEX “Baroque Brown”: новые кроссовки для дождливой осени

Nike Air Force 1 GORE-TEX “Baroque Brown”: новые кроссовки для дождливой осени

У классических Air Force 1 есть одна небольшая проблема: перфорация на носке, которая стала частью фирменного дизайна модели, не особенно дружит с дождём.

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