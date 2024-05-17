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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае сотрудники полиции и общественники провели профилактическое мероприятие с дошколятами

В рамках второго этапа «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники Госавтоинспекции при участии членов Общественного совета при МО МВД России «Шушенский» Елены Борняковой и Василия Бочарова провели конкурс детского рисунка на асфальте «Правила дорожного движения знай и соблюдай!» для воспитанников Ермаковского детского сада № 2.

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