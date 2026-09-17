Спортсменка из Савёловского стала призёром Спартакиады по айкидо

В Раменском на XIII летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2026 года по айкидо воспитанница МКСШОР «Север» Елизавета Хребтовская завоевала бронзовую медаль.
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