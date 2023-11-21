Только взгляните на красоту из 2 шишек и картонной втулки! Милый и уютный зимний декор

Удивительно милый зимний декор, который сможет повторить любой человек! При этом материалы используются максимально простые: это картонная втулка от туалетной бумаги, пара шишек, горячий клей, краски и ткань.
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