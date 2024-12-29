Лавров посоветовал не загадывать, что будет после истечения срока ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия строго соблюдает все лимиты по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в рамках перевооружения стратегических ядерных сил страны.
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