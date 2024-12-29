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Лавров посоветовал не загадывать, что будет после истечения срока ДСНВ

Лавров посоветовал не загадывать, что будет после истечения срока ДСНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия строго соблюдает все лимиты по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в рамках перевооружения стратегических ядерных сил страны.

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