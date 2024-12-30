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    Сврй сайт удалите шпиоеский.На Западе всё сделанр для шпионажа.Этот сайт шпионит за вами,за вашими родственниками.Смо...MyHeritage удалит...

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку вслед за Байденом

Зеленский может уходить в отставку после помощи Байдена с чистой совестью, заявил украинский депутат Дубинский.

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