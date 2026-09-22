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Мнение: «Каллас – это нерефлексирующий исполнитель воли руководства», – Кирилл Коктыш

Мнение: «Каллас – это нерефлексирующий исполнитель воли руководства», – Кирилл Коктыш

В эфире программы «Мнение» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что слова главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против РФ и ее призывы не признавать выборы в России демонстрируют «обиду» всей Европы из-за потери лидерских позиций.

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