Мнение: «Каллас – это нерефлексирующий исполнитель воли руководства», – Кирилл Коктыш

В эфире программы «Мнение» профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что слова главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против РФ и ее призывы не признавать выборы в России демонстрируют «обиду» всей Европы из-за потери лидерских позиций.