В Хорошёво-Мнёвниках отметят День палеонтолога

14 августа в 16.00 библиотека №240 отметит День палеонтолога. Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Александр Арешин познакомит гостей (6+) с работой палеонтологов в полевых условиях, в исследовательских институтах и расскажет о перспективах поиска останков животных в Подмосковье.