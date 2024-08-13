В Хорошёво-Мнёвниках отметят День палеонтолога

14 августа в 16.00 библиотека №240 отметит День палеонтолога. Старший научный сотрудник Дарвиновского музея Александр Арешин познакомит гостей (6+) с работой палеонтологов в полевых условиях, в исследовательских институтах и расскажет о перспективах поиска останков животных в Подмосковье.
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