Социально-медийный проект «Наши герои» стартовал на Ямале

На онлайн-платформе heroism.sever-press.ru собирают фотографии и истории ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО, героев-первопроходцев, а также активистов-современников, которые вносят большой вклад в развитие региона.
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