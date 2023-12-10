Сначала награда от Путина. Теперь уголовная статья. Что это, система? Или наоборот, системный сбой? ﻿

за мешок сахара 5 лет за ,за кражу миллионов СВУБОДА. Пока наше правосудие подкупное ничего не изменится ,в таких случаях судей надо тоже судить

Traveller

Ну по поводу первой фотографии с самзнаетекем всё понятно и без этой статьи. Вчерась по ТВ вспоминали дочушку всем изветсного завлаба, в память о котором его последователи (и не только они) проводит "гайдаровские чтения". А ведь дочушка прямо таки светилась от радости в компашке с самизнаетекем.