БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 295 подписчиков

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Сначала награда от Путина. Теперь уголовная статья. Что это, система? Или наоборот, системный сбой? ﻿

Сначала награда от Путина. Теперь уголовная статья. Что это, система? Или наоборот, системный сбой? ﻿

Михаил Кошкин-ВалуаС нацистами в дискуссии не вступаю. Хороший нацист - мёртвый нацист. Как говорил когда то известный мошенник Остап Бендер,-До тех пор, пока будут существовать деньги, всегда будут люди, у которых их много.

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Комментарии
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Fialka
за мешок сахара 5 лет за ,за кражу миллионов СВУБОДА. Пока наше правосудие подкупное ничего не изменится ,в таких случаях судей надо тоже судить
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9 час.
ТК
Таня Конанова
За мошенничество и коррупцию в оборонке судить как за госизмену.
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7 час.
Traveller
Ну по поводу первой фотографии с самзнаетекем всё понятно и без этой статьи. Вчерась по ТВ вспоминали дочушку всем изветсного завлаба, в память о котором его последователи (и не только они) проводит &quot;гайдаровские чтения&quot;. А ведь дочушка прямо таки светилась от радости в компашке с самизнаетекем.
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36 мин.

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