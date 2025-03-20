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Самые известные парадоксы в теории вероятностей

Самые известные парадоксы в теории вероятностей

«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Эта фраза, приписанная Марком Твеном премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, неплохо отражает отношение большинства к математическим закономерностям.

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