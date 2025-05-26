Китай готов совместно с Германией открыть новую главу в истории отношений всестороннего стратегического партнерства -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 мая /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с Германией открыть новую главу в истории двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства, способствовать новому прогрессу китайско-европейских связей, вносить новый вклад в стабильный рост мировой экономики.
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