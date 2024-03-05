У родившихся в период пандемии Covid отмечены "захватывающие" изменения в организме

Это обнаружили исследователи из Университетского колледжа Корка в Ирландии.У детей, родившихся в период пандемии Covid отмечены «захватывающие» изменения в организме, которые обнаружили исследователи из Университетского колледжа Корка в Ирландии, сообщает Daily Mail.