Иран: государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере три человека были убиты и еще один человек ранен в результате авиаудара Соединенных Штатов (США) по экологическому объекту и близлежащему складу кормов для животных в провинции Хормозган ранним утром по местному времени на фоне нападений на объекты в Киш, Кешм, Абу-Муса и Бандар-Аббас.