В Обнинске пьяный водитель самосвала протаранил две машины

В Обнинске пьяный водитель без прав на самосвале устроил ДТП, пострадали люди. По данным полиции, 28 мая в 21 час 20 минут 53-летний водитель самосвала МАЗ ехал по улице Курчатова и в районе дома № 52 врезался в "Ладу Приору", за рулем которой был 29-летний водитель.