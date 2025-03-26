В телефоне ликвидированного бойца ВСУ нашли жуткие видео

Боевик 103-й бригады теробороны был в числе оккупантов курской земли.В Курской области, во время операции по освобождению региона от оккупантов, бойцы русской Армии обнаружили смартфон, принадлежавший украинскому солдату, на котором хранились странные видео.
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