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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В здоровом теле - здоровый дух: на базе ГУО ´Средняя школа №35 г.Бобруйска имени П.И.Батова´ прошла спартакиада ´Выбери свой...

В здоровом теле - здоровый дух: на базе ГУО ´Средняя школа №35 г.Бобруйска имени П.И.Батова´ прошла спартакиада ´Выбери свой...

В здоровом теле - здоровый дух: на базе ГУО ´Средняя школа №35 г.Бобруйска имени П.И.Батова´ прошла спартакиада ´Выбери свой спорт!´13 марта 2024 с целью пропаганды здорового образа жизни, а также в рамках мероприятия ´Вместе´ Первомайским районным комитетом ОО ´БРСМ´ г.

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