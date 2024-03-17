В здоровом теле - здоровый дух: на базе ГУО ´Средняя школа №35 г.Бобруйска имени П.И.Батова´ прошла спартакиада ´Выбери свой спорт!´13 марта 2024 с целью пропаганды здорового образа жизни, а также в рамках мероприятия ´Вместе´ Первомайским районным комитетом ОО ´БРСМ´ г.