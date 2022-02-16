Кадыров считает, что Путин одобрит обращение Госдумы признать независимость ДНР и ЛНР

Глава Чечни считает, что российский лидер совершит такой шаг для наступления мира в регионеГлава Чечни Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Глава Чечни считает, что российский лидер совершит такой шаг для наступления мира в регионеГлава Чечни Кадыров поддержал обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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