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Воры украли вино на 100 тысяч евро в Италии

Воры украли вино на 100 тысяч евро в Италии

Максим Чурусов/ТАСС В Италии злоумышленники украли партию вина стоимостью 100 тысяч евро. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости.

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