Суд удовлетворил иск вдовы Шатунова к Андрею Разину

Щербинский суд частично удовлетворил иск Светланы Шатуновой — вдовы лидера группы «Ласковый май» - к бывшему продюсеру коллектива Андрею Разину .
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