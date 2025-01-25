Шок сменился стремлением помогать: как студент-медик стал волонтером после вторжения ВСУ в Курскую область

25 января отмечается День российского студенчества. С началом спецоперации многие студенты-медики отправились волонтерами в военные госпитали, чтобы помогать врачам, бойцам и мирным жителям в приграничных районах.
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