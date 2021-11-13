Летчики Энгельсского соединения дальней авиации отработали комплекс мероприятий по покиданию воздушного судна

Летчики Энгельсского соединения дальней авиации отработали комплекс мероприятий по покиданию воздушного судна

В ходе занятий специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы наглядно показали правильность пользования парашютной системой.

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